Госсовет Татарстана предложил ввести в РФ принудительное лечение от алкоголизма

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В Совет законодателей России направлен проект с поправками в КоАП РФ, который предполагает обязать человека проходить обследование и лечение от алкоголизма. Автором инициативы стал Госсовет Татарстана, передает РБК.

Согласно документу, решение о назначении проверок будет принимать суд. Меры будут применяться к гражданам, которые не менее трех раз за год будут совершать преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили авторы, хронический алкоголизм характеризуется анозогнозией, то есть отрицанием болезни, и изменением личности, морально-нравственной деградацией и склонностью к правонарушениям. При этом отказ от лечения не только вредит здоровью, но и сокращает продолжительность жизни. Проект же должен будет поспособствовать снижению уровня алкоголизации населения и предупреждения преступлений, совершенных на почве пьянства.

В пояснительной записке депутаты указали, что помощь людям, страдающим алкоголизмом, должна предоставляться без их согласия. Тем самым они напомнили, что в Советском Союзе подобное решение принималось судом.

Изменения предлагается внести в статью "Общие правила назначения административного наказания" КоАП РФ. В ней может появиться положение, что суд "может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, курс лечения от алкоголизма, медицинскую и (или) социальную реабилитацию для лиц с алкогольной зависимостью".

Кроме того, суд будет в праве определять в течение какого срока гражданин обязан обратиться в больницу или учреждение социальной реабилитации. В данный момент проект закона находится на предварительном рассмотрении в федеральных законотворческих органах.

Между тем в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкоголем и по профилактике алкоголизма. Благодаря этому в период с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление спиртного в РФ снизилось на 40%, незарегистрированное – на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003–2018 годах у мужчин на 39%, у женщин – на 36%.

Помимо этого, в декабре 2023-го российское правительство утвердило новую концепцию сокращения потребления спиртных напитков на период до 2030 года. К этому моменту фактический показатель потребления алкоголя на душу населения должен уменьшиться до 7,8 литра.