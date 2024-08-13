Мария Киселева: "Долголетие-шоу" будет иметь большое социальное значение

Фото: Виталий Шабуров

Совместный проект телеканала "Москва 24" и центра московского долголетия "Долголетие-шоу", который в ближайшее время стартует на телеканале, покажет зрителям, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается, что она может быть такой же активной и интересной, как в молодости. Таким мнением с Агентством "Москва" поделилась олимпийская чемпионка, депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Такой телепроект будет иметь безусловно большое социальное значение. К сожалению, после выхода на пенсию многие люди находятся в плену стереотипов, считая, что теперь им нужно заниматься только грядками на даче или нянчить внуков. И, зачастую, окружение укрепляет их в этих стереотипах. На самом деле многочисленные примеры из жизни москвичей, занимающихся по программе "Московское долголетие", показывают, что можно по-прежнему жить полной жизнью, а кроме того, изучать иностранные языки, танцевать сальсу, заниматься йогой. Причем, это не мешает ездить на дачу и нянчить внуков", – сказала Киселева.

Проект "Московское долголетие", как отметила Киселева, "пожалуй самый "теплый" из реализуемых сегодня в Москве".

"Как депутат Мосгордумы я всегда стараюсь помогать в открытии новых центров "Московского долголетия", потому, что вижу: проект делает людей "серебряного возраста", действительно, более счастливыми. За время существования к проекту присоединилось более полумиллиона человек. Это москвичи "серебряного" возраста из числа тех, кто выбрал для себя активную полноценную жизнь, и использует все возможности, которые предоставляет им Москва. Но таких людей могло бы быть существенно больше. Задача телепрограммы "Долголетие-шоу" как раз и заключается в том, чтобы расширить число участников этого замечательного проекта", – добавила депутат.

Редакция телеканала "Москва 24" объявила о том, что ждет заявки на участие в шоу от тех, кто хотел бы, чтобы их близкий человек, выйдя на пенсию, был бы готов к переменам. Героев лучших историй ведущий программы пригласит для участия в своей передаче. Это, в первую очередь, касается тех, кто еще не присоединился к программе "Московское долголетие".

Между тем жители Метрогородка проголосовали за открытие центра московского долголетия в их районе. Горожане обратились к автору проекта "Добрый автобус" Сабине Цветковой. Она сформировали инициативную группу, которая работала над сбором подписей в поддержку открытия центра. Благодаря инициативности жителей удалось собрать более 1 500 подписей, которые будут переданы в префектуру Восточного административного округа.