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13 июня, 09:13

Общество

Заместителя главреда Агентства "Москва" Малютина похоронят на Алабушевском кладбище

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Похороны заместителя главного редактора Агентства "Москва" Александра Малютина состоятся 15 июня на Алабушевском кладбище в Зеленограде. Об этом сообщили близкие журналиста.

Церемония прощания пройдет в субботу в морге зеленоградской городской больницы по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 13. Начало в 13:00, пишет Агентство "Москва".

Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесенного инсульта. Его экстренно доставили в больницу Зеленограда 2 июня.

Журналист занимал пост главного редактора в Агентстве "Москва" со дня основания в 2014 году и до 2023 года. До этого он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газете.ру", главным редактором газеты "Известия".

Скончался заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин

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