Психолог рассказала родителям о пользе умеренной строгости при воспитании ребенка

Фото: 123RF/tverdohlib

Строгость должна выражать справедливое отношение к детям, злоупотребление этим качеством плохо повлияет на ребенка, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

"Когда родители чересчур строги к ребенку и иногда тиранят его, тогда он чувствует, что от него ничего не зависит, что его мнение по любому вопросу не будет учитываться. Такая строгость серьезно отражается на ребенке. Умеренная строгость родителей помогает ребенку быть ответственным, последовательным, чутким, ставить и достигать поставленные цели", – сказала она.

По мнению психолога, воспитанные таким образом дети будут хорошо адаптироваться к реалиям жизни.

Ранее психолог Елена Гончарова объяснила, что отсутствие участия бабушек в воспитании внуков способно привести к будущему отказу им в помощи.

По словам Гончаровой, присутствие бабушки на этапах взросления детей нужно, если она хочет выстроить с ними отношения. Например, бабушка может гулять с внуками, посещать с ними театры или водить их в детский сад, уточнила эксперт.

"Время новых. Интервью": дети