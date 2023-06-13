В горячее питание российских школьников предложили вернуть молоко

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Возвращение молока в рацион горячего питания школьников поможет решить сложности на российском молочном рынке, а также поспособствует росту потребления молока среди детей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Как уточнила Абрамченко, изменение потребления в России спровоцировало кризис на молочном рынке, когда закупочные цены на продукт снижаются, а переработчики увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию.

При этом наибольшие сложности переживает малый бизнес, в то время как крупные и средние предприятия, работающие по долгосрочным контрактам, "чувствуют себя сегодня более уверенно", подчеркнула вице-премьер РФ.

"Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1–4-х классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать", – сказала чиновница.

Внедрение молока в школьное питание поможет решить проблему молочного кризиса, а также положительно повлияет на здоровье детей, считает вице-премьер.

Абрамченко отметила, что государство поддерживает производителей молока и уже сейчас заметна положительная динамика на отраслевом рынке.

"Рассчитываем, что до конца года ситуация стабилизируется и динамика прироста производства молока сохранится", – резюмировала чиновница.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит справедливость ценообразования молочной продукции в России. В обращении депутатов к главе ФАС указано, что в 2023 году закупочные цены на сырое молоко снизились на 15–20%, при этом в торговых сетях сохраняются высокие наценки на молочные товары – от 40 до 150%.

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов назвал "странным" тот факт, что магазины не снижают, а увеличивают цены на молочную продукцию, несмотря на снижение закупочных цен.

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