В Госдуме дополнят закон о молодежной политике

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Депутат Госдумы Артем Метелев заявил, что в закон о молодежной политике планируется внести поправки, направленные на защиту от чрезмерного влияния Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

"Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия – страна возможностей", – заявил глава комитета ГД по молодежной политике.

К наиболее ярким инициативам депутат отнес работу по укреплению традиционных ценностей, уменьшение влияния Запада на русскую культуру и повышение информированности молодежи о существующих возможностях для них.

По словам Метелева, комитет до конца апреля планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах. Впоследствии стартует анализ предлагаемых поправок.

Депутат добавил, что концепцию законопроекта парламентарии хотят оформить до Дня молодежи – 27 июня. Однако он также подчеркнул, что необходимо уделить внимание каждой детали поправок.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что с 1 июня в России стартует программа молодежного и студенческого туризма. В качестве места размещения по данной инициативе рассматриваются общежития.

