Пятая часть россиян рассказали, что их доходы за прошлый год выросли

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Пятая часть россиян заявили об увеличении доходов за 2022 год, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно данным опроса об изменении дохода граждан России за прошлый год, 17% респондентов заявили, что их доходы увеличились незначительно, 4% респондентов отметили ощутимый рост заработка.

При этом 36% опрошенных рассказали, что их доходы не изменились. Некоторые уточнили, что, несмотря на небольшой рост зарплаты, финансовая ситуация в семье не изменилась из-за инфляции и роста цен.

Согласно опросу, 18% респондентов отметили, что доходы стали меньше. На некоторых граждан отразились санкции или смена работы, у других пострадал бизнес. Ряд опрошенных выразили надежду на улучшение финансов в ближайшем будущем.

Кроме того, четверть россиян призналась, что доходы сильно сократились из-за потери работы или из-за смены деятельности по необходимости.

В опросе приняли участие 11,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Москве количество зарегистрированных в службе занятости безработных снизилось на 20,5%. Отмечается, что ситуация на столичном рынке труда остается стабильной.

В департаменте экономической политики и развития города Москвы заявили, что с января по ноябрь 2022 года самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных сотрудников зафиксирована в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (ПО). Она составила более 24 тысяч человек.

Уровень зарплат женщин и мужчин почти сравнялся в крупных городах

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