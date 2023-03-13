В Москве за сутки выявили 1 699 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За прошедшие сутки в столице выявили 1 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 116 человек, вылечились 1 457 пациентов, шесть граждан скончались.

Всего в Москве зафиксировали 3 446 503 случая коронавируса, выздоровели 3 248 947 человек, умерли 48 334 пациента.

Ранее портал стопкоронавирус.рф сообщил, что останавливает подсчет данных о коллективном иммунитете и числе вакцинированных.

Как отметили в Роспотребнадзоре, благодаря данной статистике планировались ограничительные мероприятия, однако в нынешней ситуации динамичного возникновения новых штаммов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания потребность в этом отпала.



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