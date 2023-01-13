17:08Общество
Ученые заявили, что любители горького кофе могут быть склонны к садизму
Фото: depositphotos/Olegkalina
Люди, которые склонны к садизму и нарциссизму, отдают предпочтение более горькому кофе. Об этом сообщает научный журнал Appetite.
Ученые провели на эту тему исследование, в рамках которого попросили тысячу взрослых людей рассказать о своих вкусах. Участникам также пришлось пройти ряд тестов, которые были направлены на выявление антисоциальных черт личности:
- склонность к садизму;
- нарциссизм;
- психопатия.
Специалисты выяснили, что предпочтение горьких вкусов связано с психопатическим поведением. Такие люди также отмечали, что любят редис, сельдерей и тоник.
Ранее врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, у кого от кофе может появляться сонливость. Врач обратила внимание на то, что в кофе присутствует теобромин. Если организм человека чувствителен к нему, то после выпитой чашки хочется спать.
Специалист предупредила, что от растворимого кофе чаще возникает сонливость, поскольку в нем теобромина больше, чем кофеина.
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