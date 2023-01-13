Абоненты "Билайна" смогут пройти QR-квест на катке в Парке Горького

Фото: пресс-служба Парка Горького

Абоненты "Билайна" смогут стать частью новогоднего "движа" на катке в Парке Горького. Мобильный оператор установил различные инсталляции и арт-объекты для создания праздничного настроения у посетителей, а также для знакомства москвичей и гостей столицы с новыми героями – апперами, сообщает пресс-служба компании.

"Арт-объект перед центральным павильоном катка, по задумке авторов, может стать центром притяжения для фотосессий в новогоднем стиле. Он представляет собой фотозону и трехметровую елку из ярких шаров в цветах "Билайна". А скоростная аллея апперов, украшенная множеством ярких стрелок в стилистике бренда, привлечет любителей селфи и активного зимнего отдыха", – говорится в сообщении.

Кроме того, посетители смогут принять участие в QR-квесте "Новогодний движ – 2023": участник выбирает одного из пяти персонажей-апперов и с помощью бросков кубика передвигается по ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ним, игрок может находить подарки от "Билайна" и партнеров, а также другие игровые объекты. Сканируя QR на бортах катка, можно получить в подарок дополнительные броски в мобильной игре.

Для того чтобы москвичи и гости столицы могли делиться яркими впечатлениями с близкими в режиме онлайн, "Билайн" продолжает улучшать качество связи в столице. За 2022 год было построено более 5 000 новых базовых станций, в том числе для лучшей работы мобильного интернета в популярных местах отдыха.

Ранее сообщалось, что самым популярным видом активного отдыха в столице на каникулах стало катание на коньках, а столичные парки и ВДНХ стали самыми популярными местами для проведения досуга.

С 1 по 8 января на ВДНХ горожане не только катались на коньках, но и ходили на экскурсии, занимались спортом, катались на лыжах и тюбингах. В эти дни на территории выставки также проходили новогодние елки. Развлекательные мероприятия проходили и в парках: например, в "Царицыне" посетителям рассказали о культуре, новогодних и рождественских традициях разных стран.

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