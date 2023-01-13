В новогодние каникулы москвичи чаще всего ломали руки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пресс-службе "Совкомбанк страхования" рассказали Москве 24, что в новогодние каникулы получили от жителей столицы 87,1% обращений, связанных с ОРВИ. Еще 12,9% пришлось на травмы.

Чаше всего москвичи травмировали верхние конечности – 58,1% обращений. Из них 88,8% касались переломов, а по 5,6% пришлось на ожоги и порезы. С травмами нижних конечностей были связаны 22,6% обращений. При этом 42,9% из них касались ушибов, а 28,5% – переломов. На порезы и ожоги пришлось по 14,3%.

6,5% обращений были связаны с травмированием позвоночника. Столько же страховых случаев пришлось на травмы грудной клетки. Реже всего москвичи обращались в страховую компанию с травмами глаза и головы – 3,2% в обоих случаях.

В свою очередь, в пресс-службе Страхового Дома ВСК сообщили Москве 24, что в новогодние каникулы жители столицы чаще всего посещали по ДМС терапевтов (43% обращений), неврологов (12%), гастроэнтерологов (8%), отоларингологов (7%) и акушеров-гинекологов (6%).





пресс-служба Страхового Дома ВСК В рамках страхования от несчастных случаев и болезней не менее 11% обращений пришлось на ушибы и переломы. Еще 11% страховых случаев связаны с заболеваниями, в том числе респираторными.

В "СберСтраховании" в период новогодних каникул зафиксировали около 7% обращений с различными травмами. "Дети чаще всего получали их, катаясь на горке или играя во дворе, а взрослые – на горнолыжных спусках и поскользнувшись на тротуарах", – рассказал Москве 24 исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.

Он также отметил, что в целом, по данным компании, самыми распространенными страховыми случаями в столице в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года стали ДТП и заливы жилья. На них пришлось 37 и 15% обращений соответственно. Каждый восьмой страховой случай (14%) касался несанкционированного списания денежных средств со счетов.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что у россиян теперь появилась возможность оформлять электронный полис ОМС при помощи порталa госуслуг. Таким образом, больше нет необходимости иметь при себе пластиковый или бумажный вариант документа, поскольку его можно показать на экране телефона.



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