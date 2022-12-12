Депутат Думы поддержала идею о введении всероссийского праздника благодарности родителям

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала идею о введении всероссийского праздника благодарности родителям "Спасибо за жизнь!", передает RT.

Депутат отметила, что уважение к родителям и старшему поколению должно передаваться с молоком матери, а впоследствии прививаться в детских садах и школах. По ее словам, подобное воспитание должно стать неотъемлемой частью государственной политики и российской культуры.

"Я поддерживаю любые меры, способствующие укреплению детско-родительских отношений, профилактике внутрисемейных конфликтов, формированию здорового климата в семье и обществе", – сказала Вторыгина.

Женщина подчеркнула, что предложение об учреждении всероссийского праздника стоит обсуждать.

"На сегодняшний день в календаре уже есть День матери, День отца, День семьи, День ребенка, которые направлены как раз на укрепление отношений родителей и детей и гармонию в семье", – отметила парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с инициативой о введении в России праздника благодарности родителям "Спасибо за жизнь!". Волынец подчеркнула, что учреждение такого праздника поспособствует укреплению института семьи.

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