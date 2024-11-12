Диетолог Соломатина назвала продукты – рекордсмены по содержанию витамина С

12 ноября, 17:33Общество
Фото: depositphotos/Shusha
Отвар шиповника, квашеная капуста, желтый болгарский перец и черная смородина богаты витамином С, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, на первое место по содержанию витамина С можно поставить отвар шиповника.
"Этого витамина там такое количество, что всего полчашки обеспечивает суточный запас", – отметила эксперт.
Кроме того, витамином С богата черная смородина, причем даже после заморозки она сохраняет практически все полезные свойства, подчеркнула диетолог.
Также достаточно много витамина есть и в цитрусовых, и в яблоках, особенно в сорте "симиренко", и в целом он содержится во всех овощах, фруктах и зелени, пояснила Соломатина.
В свою очередь, говорить о сочетаемости этих продуктов с другими, способствующими наилучшему усвоению витамина С, нет смысла, считает эксперт.
"В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается", – отметила диетолог.
"Так что иногда стоит есть немного квашеной капусты с этими продуктами – это настоящий суперфуд", – заключила Соломатина.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, почему хурма особенно полезна для людей в возрасте. По ее словам, в этом продукте много калия, который нужен пожилым для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он понижает давление, улучшает работу сердца и устраняет аритмию.