Диетолог Соломатина назвала продукты – рекордсмены по содержанию витамина С

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Отвар шиповника, квашеная капуста, желтый болгарский перец и черная смородина богаты витамином С, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, на первое место по содержанию витамина С можно поставить отвар шиповника.

"Этого витамина там такое количество, что всего полчашки обеспечивает суточный запас", – отметила эксперт.



Елена Соломатина врач-диетолог Еще один чемпион – квашеная капуста. В ней витамина С гораздо больше, чем в свежем овоще. Также стоит отметить желтый болгарский перец. Хотя в красном и зеленом витамина тоже достаточно много.

Кроме того, витамином С богата черная смородина, причем даже после заморозки она сохраняет практически все полезные свойства, подчеркнула диетолог.

Также достаточно много витамина есть и в цитрусовых, и в яблоках, особенно в сорте "симиренко", и в целом он содержится во всех овощах, фруктах и зелени, пояснила Соломатина.

В свою очередь, говорить о сочетаемости этих продуктов с другими, способствующими наилучшему усвоению витамина С, нет смысла, считает эксперт.

"В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается", – отметила диетолог.



Елена Соломатина врач-диетолог Хотя надо отметить, что сохранению витамина С способствует витамин Е, которым, к примеру, богаты растительное масло и печень.

"Так что иногда стоит есть немного квашеной капусты с этими продуктами – это настоящий суперфуд", – заключила Соломатина.

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