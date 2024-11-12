Невролог Валуйская: отказ от шапки осенью и зимой грозит параличом лица

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Отказ от шапки в ветреную и дождливую погоду осенью и зимой грозит поражением лицевого нерва и параличом мимической мускулатуры. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-невролог Юлия Валуйская.

Эксперт объяснила, что в результате переохлаждения в области височно-нижнечелюстного сустава может возникнуть воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями.

Кроме того, из-за холодовой ишемии, затрагивающей конечные ветви лицевого нерва, может произойти ослабление мимической мускулатуры, что в итоге приводит к ее параличу.

По словам Валуйской, предвестником паралича может стать внезапная асимметрия лица. Врач посоветовала в таких случаях сразу обратиться к специалисту, так как пациенту необходимо исключить нарушения мозгового кровообращения, который характерен для инсульта.

"Если этот диагноз не подтвердится, то, в зависимости от сопутствующих заболеваний, пациент с невритом лицевого нерва проходит лечение либо в круглосуточном стационаре, либо в дневном стационаре, либо амбулаторно", – добавила невролог.

Терапия при поражении лицевого нерва на периферии должна начинаться с применения глюкокортикостероидов в подходящих дозах, которые назначаются лечащим врачом-неврологом.

Ранее врач-терапевт Виктория Звонарева заявила, что ношение шапки в холодное время года помогает защититься от потери слуха и выпадения волос.

Еще одна причина носить шапку в холодное время года, по ее мнению, – возможное поражение лицевых нервов из-за переохлаждения. Это может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов, что приведет к приступам боли, повышению температуры тела и снижения чувствительности кожи лица.