Невролог Сутормин: нарушение движения в руке или ноге является симптомом инсульта

Фото: depositphotos/belchonock

Нарушение движения в руке или ноге, головокружение, потеря зрения на один глаз, а также потеря чувствительности и нарушение координации речи являются симптомами инсульта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на невролога Максима Сутормина.

Врач отметил, что сочетание симптомов при инсульте может быть любым.

"Это может случиться внезапно и может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Инсульт может быть даже во сне, он называется инсультами "пробуждения", – пояснил Сутормин.

По его словам, помочь в критической ситуации может схема "лицо – рука – речь".

"Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам", – посоветовал невролог.

Он добавил, что до приезда скорой стоит прилечь, так как есть вероятность, что состояние будет сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях. При этом Сутормин подчеркнул, что скорая моментально реагирует на звонок об инсульте, приезжая к больному в течение 20–25 минут.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что 5–14% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 44 лет. По ее словам, распространенными причинами инсультов в молодом возрасте являются врожденные нарушения строения мозговых сосудов, наследственность к нарушениям свертывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.