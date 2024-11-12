Синоптик Позднякова: зима в Москве обещает быть теплой

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Наступающий зимний сезон в Москве обещает быть теплым. При этом в декабре и январе в городе может наблюдаться избыток осадков, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"По температуре модельные расчеты сохраняют положительные аномалии. Если оценивать зимний сезон в целом, то он, наиболее вероятно, окажется теплым, с наибольшим избытком осадков в январе. И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года", – подчеркнула специалист.

По ее данным, модели долгосрочных прогнозов погоды в столице свидетельствуют, что в течение первых двух зимних месяцев температура воздуха в столице будет превышать норму на 1–3 градуса.

Вместе с тем месячная сумма осадков в декабре будет превышена почти на 20%. Однако уже в феврале и марте, которые традиционно считаются месяцами с наименьшим количеством осадков в году, дефицит дождей и снега прогнозируется лишь с вероятностью в 20–30%.

Холодов в столице не стоит ожидать и во второй половине ноября, добавила синоптик. Так, в это время средняя суточная температура воздуха будет оставаться выше нормы на 2–3 градуса. При этом месяц выполнит норму по осадкам. По прогнозам синоптиков, до начала декабря в Москве выпадет еще 15–17 миллиметров.

При этом на текущей неделе в Москве прогнозируется "спокойная" температура. Так, 14 и 15 ноября минимальное значение дневной температуры воздуха составит 0 градусов, максимальное – 5 градусов. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от 1 до 2 градусов ниже нуля.

