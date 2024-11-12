Врач Лапа: язвы могут появиться при игнорировании покраснения рук во время холодов

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В морозы у некоторых людей обостряется аллергия на холод, сообщила "Радио 1" врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

По ее словам, иначе этот недуг называют холодовым дерматитом. Он проявляется в виде красных пятен, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин, и если игнорировать их, можно получить инфицирование всего организма.

"Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни", – пояснила врач.

Лапа рассказала, что аллергия на холод появляется из-за гиперреакции на него иммунной системы. Это обуславливается недостатком определенных вещей в клетках кожи и несвоевременным уходом.

"Образуются трещинки и разрушение кожного покрова. Краснеют ведь не сами клетки, а сосуды таким образом воспаляются. И когда мы подвергаем сосуды резким температурным изменениям, разрушается все, что с ними рядом – формируется отек", – добавила врач.

Она посоветовала осенью и зимой надевать перчатки и пользоваться жирными увлажняющими кремами.

Ранее россиянам рассказали, как нужно действовать после переохлаждения на улице, чтобы не заболеть. В первую очередь рекомендуется по возвращении домой переодеться во все теплое и сухое, а также разогреть стопы и кисти.

Помимо того, следует выпить чай с лимоном или имбирем либо любой другой теплый напиток. Это поможет окончательно согреться.

