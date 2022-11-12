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Новости

11:17

Общество

В России выявили 5 514 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки подтвердили 5 514 новых случаев коронавируса, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 1 188 пациентов.

За сутки выздоровели 5 717 человек. Всего, по данным Оперштаба, коронавирусом переболели 20 896 445 пациентов.

Подтверждены также 62 летальных случая. У погибших была диагностирована пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее сообщила, что распространение коронавируса снижается, а сама болезнь уступает место другим возбудителям.

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Сюжет: Коронавирус
общество

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