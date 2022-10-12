В Москве за сутки выявили 1 561 случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 1 561 случай COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 161 жителю столицы. За минувшие 24 часа в Москве выздоровели от коронавируса 1 942 человека, умерли 20 пациентов.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в столице были зафиксированы 3 215 189 случаев заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заражения подвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1, или "Цербер" в России не выявлены. Ведомство продолжает регулярную работу по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2 для оперативного отслеживания любых значимых изменений штаммового состава.

Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

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