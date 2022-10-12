Диетолог заявил о вреде употребления вареной куриной кожи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде употребления вареной куриной кожи. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил эксперт, кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу.

"Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. В мясе хороший белок, меньше жира и меньше холестерина", – объяснил он.

Гинзбург рекомендовал перед приготовлением курицы срезать кожу.

Диетолог также опроверг миф о том, что мясо птицы якобы ухудшает состояние здоровья и может привести к атеросклерозу.

Ранее гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская объяснила, как следует изменить свой рацион в холодное время года. В частности, по ее словам, стоит отказаться от охлажденных напитков, продуктов и мороженого. Кроме того, необходимо исключить еду, в которой присутствуют тяжелые крахмалы и жиры.

По ее словам, для худых людей охлаждающие напитки могут стать проблемой, снижая теплообмен и ухудшая состояние. Доктор считает, что это затрудняет качество работы иммунной и лимфатической систем, что ослабляет организм, делая его более восприимчивым к заболеваниям.

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