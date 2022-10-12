Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь ожидается в Москве и области в среду, 12 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 9–11 градусов, а по области – 8–13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главное управление МЧС России по Москве предупредило о сильном тумане в регионе в ночь со вторника на среду. По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров. Аналогичное предупреждение выпустили в Московской области. В этом регионе видимость из-за тумана уменьшится до 200 – 700 метров.



"Атмосфера": переменную облачность пообещали москвичам 12 октября

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