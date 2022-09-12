Эксперт напомнил об изменении стоимости ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
С 11 сентября страховщики начали использовать при расчете цены неоригинальных запчастей, а с 13 сентября произойдет расширение коридора тарифов, однако данные изменения коснутся только "аварийных" водителей, рассказал экономист Егор Клопенко.
"Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет", – сообщил он агентству "Прайм".
По мнению эксперта, данные изменения ОСАГО в значительной степени не скажутся на рынке, но окажут ему поддержку. Он также добавил, что текущая ситуация на страховом рынке нуждается в подобных шагах, так как многие страховщики могут не пережить эту зиму, а водители – остаться без выплат.
Ранее в Банке России сообщили, что коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автовладельцев расширят на 26% вверх и вниз с 13 сентября.
Для легковых автомобилей ставка будет устанавливаться в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. При этом для общественного транспорта коридор расширится на 17,8% в обе стороны.
В России изменились правила ремонта по ОСАГО
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