Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москвичам рассказали, чем нельзя кормить белок. В частности, жителей столицы попросили не давать им миндаль, арахис и косточки вишни.
"Ни в коем случае нельзя кормить их миндалем, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом. Эти продукты – яд для белок", – сообщается на официальной странице парка Горького в Facebook-аккаунте.
Вместо этого зверькам лучше предложить грецкие или кедровые орехи, бананы или свежие яблоки, заверили специалисты. Также рекомендуется угощать белок тыквенными нежареными семечками, морковью или грушей.
"Прежде чем предложить лакомство, удостоверьтесь, что оно не содержит консерванты, красители и ароматизаторы. Орехи не должны быть жареными и солеными", – добавили сотрудники Парка Горького.
Также они попросили горожан не протягивать к белкам пустую руку и не пытаться их погладить, поскольку зверьки могут расстроиться и укусить.
Ранее стало известно, что в Москве за последнее десятилетие увеличилась популяция белок. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" отмечали, что этих зверьков можно встретить как в московских парках, так и на других природных территориях.
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