Обнаруженный в парке на северо-западе Москвы коптер запустили дети – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Застрявший в деревьях в парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы дрон запустили дети, сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщили в телеграм-канале, маленький квадрокоптер застрял в ветках дерева из-за неосмотрительности детей. При этом ряд СМИ написали об аппарате как о "неустановленном дроне без боеприпаса", в то время как полиция начала поиски владельца БПЛА, отметили в издании.

Ранее в РИА Новости заявили со ссылкой на экстренные службы, что инцидентом в парке "Покровское-Стрешнево" заинтересовалась полиция. Источники агентства уточнили, что дрон запустил один из местных жителей.

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты с 3 мая. Сергей Собянин объяснил такие меры необходимостью избежать несанкционированного использования БПЛА, которые могут помешать работе правоохранителей.

Градоначальник столицы уточнил, что запуск БПЛА является правонарушением, за которое может быть назначена административная или уголовная ответственность.

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