В топ-10 сезонных вакансий в России вошли береговой матрос и продавец кваса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты "Работы.ру" изучили рынок вакансий и составили рейтинг сезонных предложений о работе, в который в этом году вошли береговой матрос и продавец кваса. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса.

Так, берегового матроса ищет яхт-клуб в Конакове Тверской области. Соискателю предстоит швартовать суда, ремонтировать причалы и поддерживать порядок. Вакансия предполагает занятость до ноября.

Продавец же кваса требуется на летний период в Обнинске Калужской области. Кандидату необходимо иметь опыт в продажах и получить медкнижку.

"Работа.ру" также выделила несколько вакансий в столичном регионе. В Москве, например, в одном из ТЦ требуется продавец мороженого, также в столице ищут вожатого для организации летних программ, имеющего опыт работы с детьми от 7 до 12 лет. А в Подмосковье одно из производств подбирает на лето тракториста-механизатора с опытом работы от одного года. В Истре между тем требуется монтажник теплиц.

Сезонные вакансии доступны и в северной столице. Там вырос спрос на сотрудников в сфере торговли. В частности, продавец мороженого, напитков и френч-догов требуется в Александровском парке.

Временную работу можно найти и в других регионах РФ. Например, на Камчатке нужен обработчик рыбы и морепродуктов на время лососевой путины, в Анапе до сентября требуется горничная, а в Тюмени ищут оператора аттракционов в городском парке.

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