Врач-репродуктолог прокомментировала возможное бесплодие у женщин из-за коронавируса

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Врач – акушер-гинеколог-репродуктолог Дилорум Камилова в беседе с Москвой 24 не подтвердила мнение китайских коллег о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у женщин. По мнению специалиста, пока слишком рано делать однозначные заключения по данному вопросу.

Камилова заявила, что в медицине не может быть краткосрочных выводов. Она считает, что необходимо минимум два года исследований, чтобы выяснить, действительно ли вирус SARS-CoV-2 может привести к бесплодию.





Дилорум Камилова врач – акушер-гинеколог-репродуктолог Эпидемии только пять месяцев в лучшем случае. Поэтому нельзя пока говорить о том, как это может повлиять или не повлиять на репродуктивную функцию. Только года через два могут быть проанализированы данные.

Ранее ученые из Китая заявили о вероятности женского бесплодия из-за коронавирусной инфекции. В своей научной работе они предположили, что SARS-CoV-2 может инфицировать женские репродуктивные органы.

