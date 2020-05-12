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Москва 24

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Общество

12:02

Врач-репродуктолог прокомментировала возможное бесплодие у женщин из-за коронавируса

общество эксклюзив наука

Фото:AP Photo/Mark Schiefelbein

Врач – акушер-гинеколог-репродуктолог Дилорум Камилова в беседе с Москвой 24 не подтвердила мнение китайских коллег о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у женщин. По мнению специалиста, пока слишком рано делать однозначные заключения по данному вопросу.

Камилова заявила, что в медицине не может быть краткосрочных выводов. Она считает, что необходимо минимум два года исследований, чтобы выяснить, действительно ли вирус SARS-CoV-2 может привести к бесплодию.

Эпидемии только пять месяцев в лучшем случае. Поэтому нельзя пока говорить о том, как это может повлиять или не повлиять на репродуктивную функцию. Только года через два могут быть проанализированы данные.
Дилорум Камилова
врач – акушер-гинеколог-репродуктолог

Ранее ученые из Китая заявили о вероятности женского бесплодия из-за коронавирусной инфекции. В своей научной работе они предположили, что SARS-CoV-2 может инфицировать женские репродуктивные органы.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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