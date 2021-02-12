Пранкеры Вован и Лексус разыграли актера Дэвида Духовны

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Голливудского актера Дэвида Духовны разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. При разговоре со звездой сериала "Секретные материалы" Владимир Кузнецов и Алексей Столяров представились экоактивисткой Гретой Тунберг, сообщает РИА Новости.

Пранкеры во время звонка пытались убедить артиста, что киногероя Фокса Малдера из "Секретных материалов" якобы чипировали инопланетяне. "Мы позвонили Духовны от лица Греты и ее отца, разговор, естественно, зашел об НЛО. Грета рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО, в отличие от своего героя, он, к нашему разочарованию, оказался скептиком", – поделился деталями беседы Вован.

Духовны объяснил, что не надо его путать с киноперсонажем, он верит в другие формы жизни, однако не верит в контакт с НЛО. После того как пранкеры попробовали заверить Духовны, что его персонажу из сериала вживили чип, разговор был прекращен.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады. Они назвали принца Великобритании Гарри другом Греты Тунберг и попросили о нем позаботиться.