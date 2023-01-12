Злоупотреблявшие алкоголем в Новый год могут ощущать рассеянность до 1,5 месяца – врач

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Злоупотреблявшие алкоголем в Новый год могут ощущать рассеянность до 1,5 месяца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача – психиатра-нарколога высшей квалификационной категории, заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина.

"После чрезмерного употребления алкоголя ослабление внимания и рассеянность вам гарантированы за счет воздействия спиртного на нейрохимические процессы головного мозга", – сказал Скрябин.

По словам специалиста, алкоголь может вредить мозгу человека даже после отказа от него на протяжении шести недель. Изменения затрагивают лобную часть мозга, где расположены центры, отвечающие за осознанные движения, умения писать, разговаривать, а также они затрагивают правое полушарие.

Чтобы избавиться от последствий праздников, необходимо наладить режим сна и отказаться от алкогольных напитков.

"Нормализовать сон особенно важно, поскольку длительное злоупотребление алкоголем приводит к бессоннице. При этом страдает цикл быстрого сна, во время которого появляются сновидения и который является важнейшим для восстановления сил", – сказал специалист.

Ранее врачи сообщили, что конфеты с алкоголем могут привести к легкому опьянению, повышению сахара в крови и набору веса. Людям, которые имеют проблемы с алкоголем и лечились от алкогольной зависимости, лучше не употреблять такие конфеты, поскольку к срыву может привести не только глоток спиртного, но даже его запах и вкус.



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