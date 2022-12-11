В Москве за сутки выявили 1 237 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1 237 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа не смогли побороть инфекцию 17 человек. Были госпитализированы 144 пациента. Выздоровели 960 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 271 004 случая коронавируса, выздоровели 3 076 570 человек, умерли 47 163 пациента.

Ранее ученые из Норвичской медицинской школы обнаружили, что женщины с лишним весом более подвержены риску развития длительного COVID-19, чем люди с нормальным или низким ИМТ. В рамках эксперимента были задействованы 1 487 пациентов с положительным тестом.

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