В России за сутки выявили 7 096 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 096 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедший день умер 51 пациент.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 665 152 случая COVID-19. Болезнь не смогли перебороть 392 611 пациентов.

Выздоровели за сутки 5 718 человек. Всего с инфекцией справились 21 061 584 пациента.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

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