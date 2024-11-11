Врачи в Подмосковье помогли женщине с тяжелыми болезнями выносить и родить ребенка

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Специалисты Московской областной НИИ акушерства и гинекологии помогли пациентке с тяжелыми болезнями выносить и родить ребенка. Об этом сообщает телеканал "360".

Год назад у женщины диагностировали повышенное давление, цирроз печени, варикоз, скопление жидкости в брюшине, увеличение селезенки и другие болезни.

Руководитель медучреждения Роман Шмаков отметил, что врачи начали вести пациентку на сроке 14–15 недель.

"Беременность протекала на фоне тяжелой анемии и угрозы кровотечения. Женщина неоднократно проходила у нас стационарное лечение", – добавил он.

Медики помогли женщине сохранить беременность, а затем провели процедуру кесарева сечения, в результате чего на свет появился здоровый мальчик. Вес младенца составил 2 990 граммов, а рост – 48 сантиметров.

К настоящему моменту маму с ребенком уже выписали. Женщину дальше будут наблюдать гепатолог и хирург.

До этого врачи МОНИИАГ помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка.

Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

