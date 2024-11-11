11 ноября, 16:23Общество
Врачи в Подмосковье помогли женщине с тяжелыми болезнями выносить и родить ребенка
Фото: moniiag.ru
Специалисты Московской областной НИИ акушерства и гинекологии помогли пациентке с тяжелыми болезнями выносить и родить ребенка. Об этом сообщает телеканал "360".
Год назад у женщины диагностировали повышенное давление, цирроз печени, варикоз, скопление жидкости в брюшине, увеличение селезенки и другие болезни.
Руководитель медучреждения Роман Шмаков отметил, что врачи начали вести пациентку на сроке 14–15 недель.
"Беременность протекала на фоне тяжелой анемии и угрозы кровотечения. Женщина неоднократно проходила у нас стационарное лечение", – добавил он.
Медики помогли женщине сохранить беременность, а затем провели процедуру кесарева сечения, в результате чего на свет появился здоровый мальчик. Вес младенца составил 2 990 граммов, а рост – 48 сантиметров.
К настоящему моменту маму с ребенком уже выписали. Женщину дальше будут наблюдать гепатолог и хирург.
До этого врачи МОНИИАГ помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка.
Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.
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