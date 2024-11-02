Девочка весом почти 5 килограммов родилась в Подмосковье

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Девочка весом почти 5 килограммов появилась на свет в Раменской больнице, соответствующая информация опубликована на официальном портале министерства здравоохранения Московской области.

Минздрав отметил, что в больницу поступила 43-летняя многодетная беременная женщина.

"В результате на свет появилась здоровая девочка весом 4,9 килограмма и ростом 58 сантиметров. Это восьмой ребенок в семье, где уже есть три девочки и четыре мальчика", – уточняется в публикации.

Мать смогла родить ребенка естественным путем, несмотря на большой вес, уточнила глава отделения Светлана Слюндина. Для такой ситуации характерны определенные риски, объяснила она. Однако все специалисты были готовы к любому развитию событий. В итоге роды завершились благополучно.

В семье, где родилась девочка, супруги были ранее награждены медалью ордена "Родительская слава".

До этого врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка.

Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

