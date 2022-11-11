В России за сутки выявили 5 554 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России выявили 5 554 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа госпитализировали 1 248 человек, что больше в сравнении с прошедшими сутками на 7,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 32. В 14 субъектах РФ ситуация не изменилась.

За сутки болезнь в России перебороли 6 213 человек. Скончались 67 пациентов с COVID-19.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил, что "Цербер" может представлять опасность для наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, речь идет о людях в возрасте и тех, кто имеет хронические недуги или иммунодефицит.

При заражении у них может развиваться тяжелая форма болезни.



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