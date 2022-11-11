В Конфедерации труда раскритиковали идею разрешить работать детям с 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что детский труд с 14 лет может навредить будущему страны. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, для России важны квалифицированные работники.

"Если молодой человек вместо того, чтобы готовиться к довольно непростым школьным занятиям, подрабатывает на стороне и это превращается из исключений, как сегодня, в правило, это означает, что мы теряем будущее страны", – заявил Шеин.

Специалист допустил, что потребность в трудоустройстве подростков может иметь место в условиях специальной военной операции России на Украине, мобилизации и отъезда специалистов из страны. Однако в первую очередь требуется уделять внимание обучению детей.

В начале ноября партия "Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. В документе определяется, что для этого больше не будет требоваться согласие от органов опеки. Реестр специальностей также планируется актуализировать.

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