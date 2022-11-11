Подмосковные врачи в течение 7 часов оперировали переломавшего в ДТП кости таза

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Врачи Жуковской больницы в течении 7 часов оперировали пациента, который получил многочисленные переломы костей таза в результате ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва".

25-летний мужчина поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии. Как рассказала главврач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина, операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. По ее словам, таз пострадавшего собирали фактически по кусочкам.

"Был также вызван опытнейшей травматолог из Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени Владимирского. <...> Выполнена репозиция отломков и установлены две реконструктивные тазовые пластины для фиксации переломов", – сказала Бусыгина.

Медики не только спасли мужчине жизнь, но и вернули ему возможность ходить. В настоящее время он уже может передвигаться с помощью костылей.

В пресс-службе Жуковской больницы отметили, что летальность при переломах тазовых костей достигает 50%. Это связано с тем, что в полости таза расположено большое количество жизненно важных внутренних органов.

Ранее сообщалось, что российские хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине. Операцию врачи проводили в бронежилетах, поскольку риск детонации боеприпаса был крайне высок.

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