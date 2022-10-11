Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Российский бизнесмен, владелец инвестфонда DST Global Юрий Мильнер отказался от гражданства РФ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", – отметил Мильнер.

Данную информацию об отказе от российского гражданства подтвердил и представитель бизнесмена.

Мильнер вместе с семьей уехал из России в 2014 году. В 2022 году он занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценили в 7,3 миллиарда долларов.

Ранее бизнесмен Рубен Варданян, чье состояние Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, принял решение отказаться от гражданства РФ ради Нагорного Карабаха.

Он пояснил, что намерен таким образом поддержать жителей непризнанной республики. Также он выразил благодарность российским миротворцам, введенным в регион после обострения конфликта с Азербайджаном в 2020 году.



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