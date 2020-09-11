Роспотребнадзор будет контролировать внесения результатов тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Управление Роспотребнадзора по Москве будет контролировать внесение результатов тестов на коронавирус на портал госуслуг россиянами, которые прибыли из зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сделать это необходимо в течение трех дней с момента прибытия. Контролирует процесс внесения данных Роспотребнадзор Москвы. С 1 августа 2020 года за границей побывало более 100 тысяч москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна, с данными ЕПГУ установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прилетевшие из зарубежных стран граждане должны заполнить анкету на борту самолета до прибытия и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия.

Столичные аэропорты предлагают сдать тесты прямо на их территории. Особенно это будет удобно тем, у кого рейсы с пересадкой и время на исследование ограничено.

В Шереметьево пройти тестирование можно в терминалах B и D. Пункты расположены в общедоступной зоне. Нужно заполнить заявку, после чего специалисты возьмут мазок. Уже через час будут готовы результаты. Стоит такая услуга 2 750 рублей. В других аэропортах столицы такие же условия.

В июле стало известно, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа, нужно отмечаться на портале госуслуг.

В Роспотребнадзоре заявили, что за нарушение правил могут грозить штрафы. В ведомстве уточнили, что, если результаты не будут загружены за указанный период времени, штрафы могут составить от 15 до 40 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил увеличить срок размещения на сайте госуслуг результатов тестов на COVID-19 для граждан, вернувшихся из-за рубежа.

