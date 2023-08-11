Минтруд предложил проводить МСЭ без доступа к личным данным пациентов с 2024 года

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В России предложили со следующего года проводить медико-социальную экспертизу (МСЭ) без доступа к личным данным. Об инициативе рассказывается на официальном портале министерства труда и социальной защиты РФ.

"Мы предлагаем ввести с 1 января 2024 года порядок проведения медико-социальной экспертизы без доступа к личным данным гражданина, только на основании медицинских сведений", – отмечается в материале.

Заместитель главы ведомства Алексей Вовченко уточнил, что направления будут распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства человека.

Узнать о результатах МСЭ гражданин сможет в личном кабинете на "Госуслугах", также он может попросить отправить их на почту. Замминистра уверен, что такой подход сделает эту процедуру более объективной.

В министерстве подчеркнули, что решение экспертизы можно будет обжаловать.

Ранее в Госдуме предложили полностью отказаться в России от бумажных медицинских карт. Член думского комитета по охране здоровья Александр Петров сообщил, что над вопросом уже работают IT-специалисты. Сведения о здоровье пациентов, по его словам, должны полностью храниться в электронном формате.

Так он прокомментировал идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о создании общемирового механизма цифровых сертификатов здоровья в рамках подготовки к будущим пандемиям.



В личном кабинете на "Госуслугах" стали отображаться купленные ж/д билеты