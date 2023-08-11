Один из разработчиков тест-систем на COVID-19 Агафонов возглавил центр "Вектор"

Фото: vector.nsc.ru

Один из разработчиков методов диагностики коронавирусной инфекции Александр Агафонов стал руководителем ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Соответствующая информация появилась на официальном портале центра.

"Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов", – сообщается в материале.

Кроме того, у него был опыт работы с возбудителями особо опасных инфекций высокой патогенности. Также он был одним из тех, кто участвовал в разработке методов диагностики коронавируса. В мае Агафонова назначили врио главы центра.

Ранее стало известно, что гендиректора центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, разработавшего вакцину от COVID-19 "ЭпиВакКорона", уволили в связи с выявлением конфликта интересов.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что Максютовым был нарушен закон "О противодействии коррупции". Специалисты ведомства провели мероприятия, направленные на пресечение нарушений.

На фоне инцидента центр "Вектор" не прекращал свою работу, деятельность осуществлялась в соответствии с планами.



ВОЗ предупредила о распространении нового вида коронавируса Eris в мире