Сооснователь Positive Technologies Симис покинул совет директоров

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сооснователь, член комитетов при совете директоров и заместитель председателя Positive Technologies Борис Симис добровольно покинул должность и вышел из состава совета директоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что Симис будет принимать участие в развитие Positive Technologies в качестве совладельца и уделять внимание личным проектам.

Ранее свой пост покинул директор по маркетингу социальной сети "ВКонтакте" Александр Володин. Он присоединился к проекту бывшего гендиректора соцсети Марины Красновой и экс-технического директора компании Александра Тоболя, которые также ушли со своих должностей.

Также Владимир Правдивый оставил пост генерального директора платформы "Авито" 29 апреля. Основатель Kismet Capital Group, акционер "Авито" Иван Таврин отметил, что эта новость стала для него неожиданной.

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