Москвичам рассказали о погоде 11 августа

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В пятницу, 11 августа, в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы и порывистого ветра. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет актуально с 09:00 до 21:00 11 августа.

В предстоящие выходные в столице прогнозируются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила, что в воскресенье, 13 августа, в городе ожидается неустойчивая погода. Ночью столбики термометров покажут до 15–16 градусов, днем – до 23–25 градусов.



Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 11 августа