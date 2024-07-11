Диетолог Стародубова: горький шоколад снижает риск развития заболеваний сердца

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Шоколад с высоким содержанием какао помогает нормализовать артериальное давление и повысить продуктивность мозга. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Ежегодно 11 июля во всем мире отмечается День шоколада. По словам эксперта, в целом различные сорта отличаются друг от друга в том числе по содержанию какао: в составе молочного – не менее 25% тертого какао, в белом его нет совсем, а в темном – не менее 40%. Но больше всего какао-продукта – в горьком, от 55% и выше.



Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы По данным исследований, умеренное потребление темного шоколада с содержанием какао от 75% способствует нормализации артериального давления и липидов крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Она пояснила, что такие эффекты прежде всего связаны с высоким содержанием в какао-бобах антиоксидантов и биофлавоноидов. Также в них есть и минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо, цинк, а из витаминов – провитамин А, Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин.

"Благодаря содержанию кофеина и теобромина обеспечивается и тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности головного мозга", – подчеркнула эксперт.



Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Поэтому небольшой кусочек, 15–20 граммов, темного шоколада с высоким содержанием какао-бобов действительно можно назвать полезным десертом.

При этом даже в темных и горьких сортах есть сахар, а его содержание в некоторых видах шоколадных конфет и батончиков может доходить до 70%. В белом же шоколаде тертого какао нет совсем, а количество сахара может составлять до 60%.

"Современные российские и международные рекомендации предусматривают ограничение потребления добавленных сахаров до 50 граммов в день, а дополнительное сокращение потребления до 25 граммов, по мнению экспертов, несет дополнительные преимущества для здоровья. В настоящее время есть факты, указывающие на связь между ростом распространенности ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, некоторых онкологических заболеваний с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, сахара и соли, а также низким потреблением овощей и фруктов в рационе питания", – предупредила диетолог.

Стародубова добавила, что, безусловно, полностью отказаться от любимых сладостей сложно, но стоит учесть, что эта группа продуктов не является составляющей ежедневного рациона.

"Даже здоровому человеку не стоит включать конфеты, шоколадные батончики и другие продукты с высоким содержанием сахара в ежедневное меню. Что касается детей, то продукты с добавленным сахаром не рекомендуются для питания детей до года, а те, что содержат в составе какао-бобы, – до трех лет", – пояснила эксперт.

В свою очередь, для дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний лучше выбирать сорта, предназначенные для детского питания.



Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы И, разумеется, в ограниченном количестве и не каждый день, а лучше даже не каждую неделю.

При покупке специалист рекомендовала обращать внимание на состав – чем он проще и понятнее, тем лучше, а также на сроки годности и условия хранения.

Ранее россиянам объяснили, что именно должно быть в составе шоколада. По словам кондитера Марины Романовой, он не должен содержать искусственные ароматизаторы, красители, консерванты, эмульгаторы или какие-либо заменители, кроме сахара. Они не только снижают качество, но и могут неблагоприятно влиять на организм, пояснила она.