В Москве число новых случаев коронавируса за месяц сократилось более чем в 2 раза

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 678 новых случаев заражения COVID-19. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в столице остается на низком уровне.

"47% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,2% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России выявили 720 547 случай коронавируса. За сутки умерли 188 человек, за весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 378 человек, за все время – 497 446 человек.