В Депсоцзащиты приветствовали старт отборочного тура чемпионата "Абилимпикс"

Фото: Агенство "Москва"

В столичном департаменте социальной защиты приветствовали начало отборочного тура чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2023". Об этом сообщила первый заместитель главы Депсоцзащиты Александра Александрова.

"Благодаря чемпионату ежегодно тысячи москвичей с особенностями здоровья получают возможности для трудоустройства и развития в профессии. Конкурсанты пробуют себя в разных сферах, знакомятся с ведущими работодателями города, делают первые шаги в карьере", – отметила она.

Как подчеркнула Александрова, Москве необходимы профессионалы в различных областях. Участники "Абилимпикса" могут конкурировать с лучшими соискателями, особенно в работе, требующей внимания и любви к людям, а также в творческих профессиях, ручном труде и высокотехнологичных сферах.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте отборочного тура чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". Как сообщил мэр столицы, в нем примут участие больше 1 700 москвичей с особенностями здоровья.

Участники будут соревноваться в 60 разных сферах, начиная от IT и заканчивая творчеством. Конкурсанты смогут продемонстрировать свои навыки и получить предложение о трудоустройстве.

Собянин: в Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства "Абилимпикс"