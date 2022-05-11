Диетолог назвала самый вредный способ похудения после праздников

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Введение разгрузочного дня сразу после праздников является не лучшей идеей для похудения. Об этом рассказала российский диетолог, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко.
По ее словам, такой способ дезориентирует мозг.
"Еды то слишком много, то вообще нет. "На всякий случай, отложу-ка я про запас хоть что-то" – такая реакция будет у мозга", – написала она в социальной сети "ВКонтакте".
Тимошенко подчеркнула, что недоедание опаснее полного голодания. Поэтому разгрузочные дни можно планировать только при сбалансированном употреблении пищи. Оно будет полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при прекращении снижения веса без видимых причин.
"Всем могу смело рекомендовать на один день в неделю отказаться от животных белков. Просто проведите его без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов", – заключила диетолог.
Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова назвала продукты, повышающие женское либидо. По ее словам, к ним относятся горький шоколад, жгучий перец, бобовые, печень и зелень. При этом снижение сексуального влечения может быть связано с дефицитом серотонина, фолиевой кислоты, антиоксидантов и витаминов группы В.
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