Врач назвала пять действенных способов снизить давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с содержанием калия, магния, нитратов, есть ягоды и пить ромашковый чай, чтобы снизить давление.

"Магний расслабляет сосудистую стенку, и давление понижается. Достаточно много магния содержат орехи, семечки, зеленые листовые овощи, какао", – отмечает эксперт.

Калий, по словам специалиста, – натуральный диуретик, поэтому продукты с его содержанием тоже будут благотворно влиять на артериальное давление. Он содержится в арбузе, огурцах, сухофруктах, тыкве и печеном картофеле.





Елена Соломатина врач-диетолог Продукты, которые содержат нитраты, также помогут. Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свекла и редиска.

"Ягоды темного цвета, такие как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика, укрепляют сосудистую стенку, капилляры. От нормальной работы капилляров зависит, как кровь перераспределяется на периферию, и давление понижается", – рассказывает эксперт.

Если давление повысилось из-за стресса, можно выпить ромашковый чай или цикорий. Они помогут успокоиться, и цифры на тонометре нормализуются, заключила диетолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что слишком высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта. По словам специалиста, следует срочно вызвать врача, если давление поднялось выше 180. Иногда высокому давлению сопутствует и поражение органов-мишеней, которые хронически недополучают питание кровью, отметил врач.

