Врач назвала пять действенных способов снизить давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с содержанием калия, магния, нитратов, есть ягоды и пить ромашковый чай, чтобы снизить давление.
"Магний расслабляет сосудистую стенку, и давление понижается. Достаточно много магния содержат орехи, семечки, зеленые листовые овощи, какао", – отмечает эксперт.
Калий, по словам специалиста, – натуральный диуретик, поэтому продукты с его содержанием тоже будут благотворно влиять на артериальное давление. Он содержится в арбузе, огурцах, сухофруктах, тыкве и печеном картофеле.
"Ягоды темного цвета, такие как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика, укрепляют сосудистую стенку, капилляры. От нормальной работы капилляров зависит, как кровь перераспределяется на периферию, и давление понижается", – рассказывает эксперт.
Если давление повысилось из-за стресса, можно выпить ромашковый чай или цикорий. Они помогут успокоиться, и цифры на тонометре нормализуются, заключила диетолог.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что слишком высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта. По словам специалиста, следует срочно вызвать врача, если давление поднялось выше 180. Иногда высокому давлению сопутствует и поражение органов-мишеней, которые хронически недополучают питание кровью, отметил врач.
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