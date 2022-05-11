В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 395 человек.

По данным Оперштаба, в Москве выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом, 120 человек были госпитализированы, 78 человек находятся на ИВЛ.

Кроме того, 16 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 1 132 человека с коронавирусом. Это на 13,2% больше показателя предыдущего дня.

Победить болезнь за сутки смогли 5 043 человека, что на 0,6% больше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии от коронавируса вылечились 17 619 414 человек. Скончались за минувшие 24 часа 98 человек, за весь период – 377 248.

При этом за сутки выявлено 4 102 случая заражения коронавирусом.

