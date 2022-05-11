Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 1 132 человека с коронавирусом. Это на 13,2% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 42 регионах, снижение зафиксировано в 32 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 11 российских регионах.

Победить болезнь за сутки смогли 5 043 человека, что на 0,6% больше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии от коронавируса вылечились 17 619 414 человек. Скончались за минувшие 24 часа 98 человек, за весь период – 377 248.

При этом за сутки выявлено 4 102 случая заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 241 329.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла. По словам министра, больше 100 тысяч человек на данный момент активно болеют COVID-19.

