Эндокринолог рассказала, вредна ли пища из микроволновки

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Некоторые научные исследования показали, что витамины и влага исчезают из продуктов из-за тепловой обработки. Поэтому, как отметила эндокринолог Зухра Павлова, неважно, как готовить пищу, – на сковороде, в духовке или микроволновке. Об этом сообщает радио КП.
При этом специалист подчеркнула, что при использовании микроволновки необязательно выставлять полную мощность. Например, для разморозки продуктов хватает 25–30%.
Мощность 70–80% можно использовать для спокойной готовки, без выкипания. В этом случае можно готовить мясо и рыбу, однако это займет больше времени, чем при использовании стопроцентной мощности. Среднюю мощность выставляют для супов и морепродуктов.
Ранее представитель компании по страхованию жилья Smart Cover Крис Бизли заявил, что большинство людей держат молоко в дверце холодильника, однако это не лучшее место для его хранения.
Специалист также подчеркнул, что соусы и приправы необязательно держать в холодильнике из-за их длительного срока хранения.
"Доктор 24": сезонные продукты
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