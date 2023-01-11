Участники СВО смогут в первоочередном порядке получать услуги служб занятости – проект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Государственную думу внесен проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ", согласно которому участники специальной военной операции (СВО) и их семьи смогут в первоочередном порядке получать услуги служб занятости. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Одним из авторов документа выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение безработицы. В случае принятия закона индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут встать на учет и получать максимальное пособие по безработице.

Также в документе прописан порядок организации содействия трудоустройству молодежи и принципы работы служб занятости с образовательными организациями. Авторы предполагают, что это поможет обеспечить профориентацию и трудоустройство молодых специалистов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Глава государства поручил организовать выдачу документов для получения льгот, компенсаций и других мер соцподдержки участникам СВО и семьям погибших в режиме "одного окна".

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